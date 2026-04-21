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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ein Verletzter nach Verkehrsunfall im Einmündungsbereich

Troisdorf (ots)

Am Montagmorgen (20. April) kam es im Einmündungsbereich Altenrather Straße/Eisenweg in Troisdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Gegen 08:45 Uhr befuhr eine 64-jährige Troisdorferin mit ihrem VW die Altenrather Straße aus Richtung Troisdorf-Mitte kommend in Fahrtrichtung Altenrath. Zeitgleich war ein 29-jähriger Mann aus Windeck mit seinem Skoda auf dem Eisenweg aus Richtung Lohmar kommend unterwegs und beabsichtigte, nach links auf die Altenrather Straße abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit der vorfahrtsberechtigten 64-Jährigen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 29-Jährige die VW-Fahrerin übersehen.

Der Skodafahrer wurde leicht verletzt. Er wurde nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 64-Jährige blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Sieg-Kreis hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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