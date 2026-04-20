PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schlägerei im Treppenhaus einer Bar

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Samstag (18. April) kam es im Treppenhaus einer Bar am Siegburger Marktplatz zu einer Schlägerei. Ein 38-jähriger Siegburger wurde dabei leicht verletzt und musste ins Krankenhaus.

Gegen 01:30 Uhr geriet der Siegburger im Treppenhaus der Gaststätte mit mehreren unbekannten Männern in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlugen und traten die Männer auf ihn ein. Mitarbeiter des Lokals griffen ein, woraufhin die vierköpfige Gruppe in die Fußgängerzone flüchtete.

In der Nähe des Tatorts hielt die Polizei zwei junge Männer im Alter von 25 und 34 Jahren an. Zeugen hatten sie als Mitglieder der Gruppe identifiziert. Die beiden Männer machten keine Angaben zur Schlägerei.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 11:30

    POL-SU: Bank stoppt Betrug bei Onlinezahlung

    Troisdorf (ots) - Eine 37-jährige Frau aus Troisdorf hatte Glück im Unglück. Beim Verkauf über ein Kleinanzeigenportal lockten Betrüger sie auf eine gefälschte Website, wo sie ihre Bankdaten eingab. In der folgenden Nacht überwiesen die Täter Geld von ihrem Sparkonto auf das Girokonto, vermutlich um später 5.000 Euro abzuheben. Die Hausbank der Frau bemerkte die ungewöhnliche Transaktion und erkannte nach ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 11:29

    POL-SU: Einbruch in Troisdorfer Stadtbibliothek

    Troisdorf (ots) - In der Nacht zu Freitag (17. April) brach ein Unbekannter in die Stadtbibliothek Troisdorf ein. Die am Morgen anwesende Bedienstete konnte nicht feststellen, ob der Täter etwas aus den geöffneten Schränken entwendete. Vermutlich leerte er jedoch die Kleingeldkasse. Die Videoüberwachung zeigte, dass der maskierte Täter gegen 01:30 Uhr in die Stadtbibliothek an der Kölner Straße eindrang. Er ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 11:15

    POL-SU: Mit E-Scooter in Lkw-Kontrolle / Frau ohne Versicherungsschutz unterwegs

    Hennef (ots) - An einer sogenannten Kontrollstelle, die Polizisten am Donnerstag (16. April) in Hennef an der Bröltalstraße eingerichtet hatten, sollte der Fokus eigentlich auf der Kontrolle von Lkw liegen. Als gegen 12:15 Uhr jedoch eine Frau auf einem Elektrokleinstfahrzeug auf dem Geh-/Radweg parallel zur Fahrbahn aus Richtung Bröl in Fahrtrichtung Hennef die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren