Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schlägerei im Treppenhaus einer Bar

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Samstag (18. April) kam es im Treppenhaus einer Bar am Siegburger Marktplatz zu einer Schlägerei. Ein 38-jähriger Siegburger wurde dabei leicht verletzt und musste ins Krankenhaus.

Gegen 01:30 Uhr geriet der Siegburger im Treppenhaus der Gaststätte mit mehreren unbekannten Männern in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlugen und traten die Männer auf ihn ein. Mitarbeiter des Lokals griffen ein, woraufhin die vierköpfige Gruppe in die Fußgängerzone flüchtete.

In der Nähe des Tatorts hielt die Polizei zwei junge Männer im Alter von 25 und 34 Jahren an. Zeugen hatten sie als Mitglieder der Gruppe identifiziert. Die beiden Männer machten keine Angaben zur Schlägerei.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. (Bi)

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