Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bank stoppt Betrug bei Onlinezahlung

Troisdorf (ots)

Eine 37-jährige Frau aus Troisdorf hatte Glück im Unglück. Beim Verkauf über ein Kleinanzeigenportal lockten Betrüger sie auf eine gefälschte Website, wo sie ihre Bankdaten eingab. In der folgenden Nacht überwiesen die Täter Geld von ihrem Sparkonto auf das Girokonto, vermutlich um später 5.000 Euro abzuheben. Die Hausbank der Frau bemerkte die ungewöhnliche Transaktion und erkannte nach Rücksprache den Betrugsversuch. Glücklicherweise kam es nicht zur Abbuchung.

Typische Warnsignale für einen Betrug bei der Onlinezahlung können sein:

Weglocken von der Plattform: Der Käufer möchte per Messenger (WhatsApp, SMS) statt über den Kleinanzeigen-Chat kommunizieren.

Gefälschte Links/QR-Codes: Verkäufer erhalten Links oder QR-Codes (Quishing), die auf perfekt nachgebaute Fake-Webseiten führen, welche nach Kreditkartendaten, Online-Banking-Zugängen oder PINs fragen, um angeblich Geld zu empfangen.

Abfrage von Kreditkartendaten: Für den Empfang von Geld ist niemals die Eingabe von Kreditkartendaten oder die PIN auf einer externen Seite nötig.

Überzahlungsbetrug: Betrüger "bezahlen" zu viel und fordern die Differenz zurück, während die ursprüngliche Zahlung platzt.

Fake-Bestätigungen: E-Mails oder Nachrichten, die eine erfolgreiche Zahlung vortäuschen, stammen nicht vom Verkaufsportal.

So schützen Sie sich:

Niemals auf Links in SMS oder E-Mails klicken.

Zahlungsabwicklungen finden ausschließlich direkt in der Kleinanzeigen-App oder auf der offiziellen Webseite statt.

Keine Herausgabe von Telefonnummern oder E-Mail-Adressen an Käufer. Geben Sie niemals Kreditkartendaten oder Zugangsdaten für den Geldempfang preis.

Misstrauen bei Überzahlungen: Niemals Differenzbeträge zurücküberweisen.

Was tun bei Betrug?

Bank/Kreditkarteninstitut kontaktieren: Sofort die Karte sperren lassen (Sperrhotline 116 116).

Polizei informieren: Anzeige erstatten.

Kleinanzeigen informieren: Den Nutzer melden (Bi)

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