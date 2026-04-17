Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit E-Scooter in Lkw-Kontrolle

Frau ohne Versicherungsschutz unterwegs

Hennef (ots)

An einer sogenannten Kontrollstelle, die Polizisten am Donnerstag (16. April) in Hennef an der Bröltalstraße eingerichtet hatten, sollte der Fokus eigentlich auf der Kontrolle von Lkw liegen. Als gegen 12:15 Uhr jedoch eine Frau auf einem Elektrokleinstfahrzeug auf dem Geh-/Radweg parallel zur Fahrbahn aus Richtung Bröl in Fahrtrichtung Hennef die Kontrollstelle passierte, fiel den Beamten die Farbe des Versicherungskennzeichens auf. Die 36 Jahre alte Sankt Augustinerin wurde angehalten und kontrolliert. Dabei bestätigte sich der Verdacht, dass für den Roller kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Der Frau wurde die Weiterfahrt mit Motorbetrieb untersagt. Sie muss sich nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Gegen den Halter des E-Scooters wurde eine gesonderte Anzeige gefertigt, da er die Nutzung des nichtversicherten Fahrzeugs anordnete oder zuließ. Die Polizei weist erneut auf folgende Bestimmungen bei der Nutzung von Tretrollern mit Elektromotor hin: Die Fahrzeuge sind seit 2019 für die Teilnahme am Straßenverkehr in Deutschland zugelassen. Es wird kein Führerschein benötigt. Das Mindestalter für die Nutzung von derartigen Fahrzeugen mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als sechs und maximal 20 km/h beträgt im öffentlichen Straßenverkehr 14 Jahre. Der Roller muss nicht zugelassen werden, benötigt aber eine Versicherungsplakette, mit der der Nachweis einer Haftpflichtversicherung erbracht wird. Die Versicherungssaison beginnt immer zum 1. März. Die Versicherungsplaketten der Saison 2026/2027 sind schwarz. (Uhl)

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