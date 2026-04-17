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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw aufgebockt und Radsatz geklaut

Troisdorf (ots)

Am frühen Freitagmorgen (17. April) kam es in Troisdorf zum Diebstahl von vier Rädern. Ein Zeuge verließ gegen 03:40 Uhr ein Firmengelände an der Brüsseler Straße im Ortsteil Spich. Dabei beobachtete er einen Mann, der sich an einem geparkten Pkw zu schaffen machte. Als der Unbekannte bemerkte, dass er entdeckt war, begab er sich zu einem weißen Ford und stieg an der Beifahrerseite ein. Das Fahrzeug mit der Städtekennung MK entfernte sich daraufhin in Richtung der Straße "Am Grott". Bei dem Fahrzeug, an dem der Tatverdächtige vorher zugange war, waren alle vier Räder abmontiert und verschwunden. Der Porsche Cayenne war aufgebockt worden. Die Radmuttern lagen noch neben dem Fahrzeug. Da die Halterin des Pkw nicht vor Ort war, konnten zunächst keine näheren Angaben zu dem Diebesgut gemacht werden. Hinweise zu Tat, Tätern oder zum Verbleib der Reifen und Felgen nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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