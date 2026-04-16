Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Nach Kollision mit Pkw - Fußgängerin verletzt

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwochmittag (15. April) ereignete sich im Kreuzungsbereich Burgstraße / Mittelstraße in Sankt Augustin-Menden ein Verkehrsunfall, bei dem eine 92-jährige Fußgängerin verletzt wurde.

Gegen 13:30 Uhr war die Seniorin aus Sankt Augustin mit ihrem Rollator auf dem Gehweg entlang der Burgstraße unterwegs. Sie kam aus Richtung Siegstraße und beabsichtigte, die Mittelstraße über die dortige Fußgängerfurt bei Grünlicht zu überqueren.

Zeitgleich befuhr eine 37-jährige Sankt Augustinerin mit ihrem VW die Burgstraße in gleicher Richtung. An der Kreuzung beabsichtigte sie, ebenfalls bei Grünlicht, nach links in die Mittelstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der vorrangberechtigten 92-Jährigen, die hierdurch zu Boden stürzte und leicht verletzt wurde. Die Autofahrerin gab an, die Fußgängerin nicht wahrgenommen zu haben.

Nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der Rollator als auch der VW wurden beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Gegen die 37-jährige Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. (Re)

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