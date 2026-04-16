PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Nach Kollision mit Pkw - Fußgängerin verletzt

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwochmittag (15. April) ereignete sich im Kreuzungsbereich Burgstraße / Mittelstraße in Sankt Augustin-Menden ein Verkehrsunfall, bei dem eine 92-jährige Fußgängerin verletzt wurde.

Gegen 13:30 Uhr war die Seniorin aus Sankt Augustin mit ihrem Rollator auf dem Gehweg entlang der Burgstraße unterwegs. Sie kam aus Richtung Siegstraße und beabsichtigte, die Mittelstraße über die dortige Fußgängerfurt bei Grünlicht zu überqueren.

Zeitgleich befuhr eine 37-jährige Sankt Augustinerin mit ihrem VW die Burgstraße in gleicher Richtung. An der Kreuzung beabsichtigte sie, ebenfalls bei Grünlicht, nach links in die Mittelstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der vorrangberechtigten 92-Jährigen, die hierdurch zu Boden stürzte und leicht verletzt wurde. Die Autofahrerin gab an, die Fußgängerin nicht wahrgenommen zu haben.

Nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der Rollator als auch der VW wurden beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Gegen die 37-jährige Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 11:48

    POL-SU: Tatverdächtiger flüchtet nach Diebstahl aus Pkw - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Sankt Augustin (ots) - Am Mittwochmorgen (15. April) kam es im Bereich Alte Marktstraße / Friedhofstraße in Sankt Augustin-Niederpleis zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw. Gegen 08:05 Uhr beobachtete eine Zeugin einen bislang unbekannten Mann, der mit einem Fahrrad auffällig zwischen mehreren abgestellten Fahrzeugen umherfuhr. Schließlich hielt der ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 10:59

    POL-SU: Beim Einkauf Portemonnaie geklaut

    Hennef (ots) - In Hennef wurde am Mittwoch (15. April) ein 61 Jahre alter Mann Opfer eines Taschendiebstahls. Der Hennefer gab Polizisten gegenüber an, gegen 14:30 Uhr an der Kasse eines Lebensmittelgeschäftes am Adenauerplatz seine Einkäufe bezahlt zu haben. Anschließend habe er seine Geldbörse in der Gesäßtasche seiner Hose verstaut. Beim Verlassen des Kassenbereichs sei er von einem Fremden angerempelt worden. ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 12:00

    POL-SU: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Hennef (ots) - Am Dienstagmittag (14. April) kam es im Kreuzungsbereich Wippenhohner Straße / Bonner Straße in Hennef zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 13:30 Uhr war der Hennefer mit seiner Honda auf der Wippenhohner Straße aus Richtung Bröltalstraße kommend in Richtung Bonner Straße unterwegs. Er beabsichtigte die Kreuzung geradeaus zu passieren. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren