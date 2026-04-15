PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg
Berlin: Vermisster Mann wohlbehalten aufgefunden worden

Flensburg / Berlin (ots)

Die seit dem 11.04.2026 vermisste 23-jährige Person aus Flensburg ist wohlbehalten aufgefunden worden. Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen den Vermissten am Berliner Hauptbahnhof an.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Medien sowie bei der Bevölkerung für die Unterstützung und die zahlreichen Hinweise im Rahmen der Fahndung.

Es wird darum gebeten, im Zusammenhang mit der Vermisstensuche veröffentlichte Lichtbilder und personenbezogene Daten des Betroffenen zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren