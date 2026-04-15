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Berlin: Vermisster Mann wohlbehalten aufgefunden worden

Flensburg / Berlin (ots)

Die seit dem 11.04.2026 vermisste 23-jährige Person aus Flensburg ist wohlbehalten aufgefunden worden. Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen den Vermissten am Berliner Hauptbahnhof an.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Medien sowie bei der Bevölkerung für die Unterstützung und die zahlreichen Hinweise im Rahmen der Fahndung.

Es wird darum gebeten, im Zusammenhang mit der Vermisstensuche veröffentlichte Lichtbilder und personenbezogene Daten des Betroffenen zu löschen.

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