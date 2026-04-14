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POL-FL: Pellworm: Erster Pellwormer Blaulichttag setzt starkes Zeichen für Verkehrssicherheit

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Pellworm (ots)

Am Freitag (10.04.2026) fand auf Pellworm erstmals der "Pellwormer Blaulichttag" statt. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, sich über die Arbeit der verschiedenen Einsatz- und Unterstützungsdienste auf der Insel zu informieren.

Beteiligt an der Veranstaltung waren neben der Polizei Pellworm, die Freiwillige Feuerwehr Pellworm, das Ordnungsamt Pellworm, der Deich- und Sielverband Pellworm, der Rettungsdienst des Kreises Nordfriesland, der Bauhof der Gemeinde Pellworm sowie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH). Gemeinsam präsentierten sie sich als starke Blaulicht- und Sicherheitsfamilie und gaben spannende Einblicke in ihre tägliche Arbeit.

Passend zum Start der Fahrradsaison stand der Blaulichttag insbesondere im Zeichen der Verkehrsunfallprävention. Unter dem Motto "Der Frühling kommt - und damit beginnt die Fahrradsaison" wurde eindrucksvoll vermittelt, wie wichtig Aufmerksamkeit und gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr sind.

Die Freiwillige Feuerwehr Pellworm demonstrierte anschaulich die Rettung einer Person aus einem verunfallten PKW. Die realitätsnahe Übung verdeutlichte die komplexen Abläufe bei technischen Hilfeleistungen und zeigte, wie schnell und professionell die Einsatzkräfte im Ernstfall handeln.

Die Polizei Pellworm bot mit der Mitmachaktion "Toter Winkel" ein besonderes Highlight für Groß und Klein. Besucherinnen und Besucher konnten in einem LKW Platz nehmen und selbst erleben, wie eingeschränkt die Sicht aus der Fahrerkabine ist. Dabei wurde deutlich, wie leicht Radfahrende im toten Winkel übersehen werden können.

Den eindrucksvollen Abschluss bildete das Überrollen eines Kinderfahrrads durch einen LKW. Diese Demonstration machte die Gefahren eines Zusammenstoßes auf drastische, aber nachhaltige Weise sichtbar und unterstrich die Bedeutung von Vorsicht und gegenseitiger Rücksichtnahme im Straßenverkehr.

Der erste Pellwormer Blaulichttag war damit nicht nur eine gelungene Gemeinschaftsveranstaltung, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur Sensibilisierung für mehr Sicherheit auf den Straßen, insbesondere mit Blick auf die beginnende Fahrradsaison.

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