Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Mittelangeln: Einbruchserie und versuchter Raub aufgeklärt

Mittelangeln (ots)

Am 23.02.2026 kam es in Mittelangeln zu einem versuchten schweren Raub auf zwei Angestellte eines Discount-Marktes und in der Folgenacht zu zwei Einbruchdiebstählen in Geschäfte im gleichen Objekt (Siehe Pressemitteilung vom 25.02.2026).

Aufgrund von teilweise vorhandenen Videoaufnahmen konnte ein Tatzusammenhang mit einer seit Januar 2026 registrierten Serie von Einbrüchen in Gewerbeobjekte in Mittelangeln, Böklund und Schleswig festgestellt werden. Ein Tatverdacht fiel hierbei auf zwei 18 und 22 Jahre alte Männer deutscher und litauischer Staatsangehörigkeit aus Mittelangeln.

Am 10.04.2026 durchsuchte die Kriminalpolizei Schleswig zeitgleich die beiden Wohnanschriften der Beschuldigten. Hierbei wurde Stehlgut aus mehreren Taten aufgefunden und sichergestellt.

Insgesamt konnten sechs vollendete und drei versuchte Einbrüche in Angeln und Schleswig sowie der oben angeführte versuchte Raub aufgeklärt werden.

Der 22-jährige wurde nach erfolgter Durchsuchung für weitere Maßnahmen zur Dienststelle verbracht und anschließend nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Flensburg aufgrund fehlender Haftgründe entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

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