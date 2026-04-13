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POL-FL: Bredstedt: Bushaltestelle wiederholt beschädigt - Polizei sucht Zeugen

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Bredstedt (ots)

Unbekannte Täter haben innerhalb von zwei Wochen zweimal die Bushaltestelle in der Tondernschen Straße beschädigt. Am Freitag, dem 10. April 2026, mussten Polizeibeamte ausrücken, nachdem eine Glasscheiben des Wartehäuschens eingeschlagen worden war. Bereits in der Nacht vom 26. auf den 27. März hatte es einen ähnlichen Vorfall an derselben Stelle gegeben. In beiden Fällen wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zwischen dem Nachmittag des 9. April und den frühen Morgenstunden des 10. April verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Auch Hinweise zum ersten Vorfall Ende März sind von Interesse. Wer etwas gesehen hat oder sachdienliche Informationen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bredstedt zu melden - telefonisch unter 04671-4044900 oder per E-Mail an bredstedt.pst@polizei.landsh.de.

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