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POL-FL: Flensburg: Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall auf TEDi-Markt

POL-FL: Flensburg: Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall auf TEDi-Markt
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Flensburg (ots)

Bereits am Dienstagnachmittag, den 10.03.2026, kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Raubüberfall auf einen TEDi-Markt in der Neustadt 40 in Flensburg.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter Täter das Geschäft und hielt sich zunächst in den Verkaufsräumen auf. Anschließend begab er sich zur Kasse und legte einen Gegenstand auf das Kassenband.

Unvermittelt zog der Täter ein großes Brotschneidemesser aus einer mitgeführten Papiereinkaufstüte, bedrohte die Angestellten und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Mitarbeiter händigten daraufhin einen Betrag im mittleren dreistelligen Bereich in Scheinen aus.

Im Anschluss verließ der Täter das Geschäft und flüchtete fußläufig zunächst in Richtung Bauer Landstraße und weiter in die Apenrader Straße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - mitteleuropäischer Phänotyp
   - groß und schlank
   - jung
   - olivgrüne Winterjacke mit weißen Reißverschlüssen (Marke "Nike")
   - schwarze lange Hose
   - schwarze Handschuhe
   - schwarze Sturmhaube
   - olivgrüne Sneaker

Es wird nun auf Anordnung des Amtsgerichts Flensburg mit Lichtbildern aus Überwachungskameras nach dem Täter gefahndet.

Das Kommissariat 7 der BKI Flensburg ermittelt und fragt: Wer kennt den auf den Fotos abgebildeten Tatverdächtigen? Außerdem bitten die Ermittler Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 0461-484 3702 oder per E-Mail an k7.flensburg.bki@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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