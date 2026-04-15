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POL-FL: Schleswig: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger

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Schleswig (ots)

Seit Sonntagabend (12.04.2026) wird die 13-jährige Amy-Sophie W. aus Schleswig vermisst.

Das Mädchen wurde zuletzt gegen 22:00 Uhr an ihrem Elternhaus in der Straße Karpfenteich in Schleswig gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Hinweise deuten darauf hin, dass sie sich möglicherweise im Stadtgebiet Schleswig aufhält.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- Geschlecht: weiblich - Alter: 13 Jahre - Größe: ca. 169 cm - Statur: normal bis schlank - Haare: schwarz

Zur Bekleidung liegen nur wenige Hinweise vor. Amy-Sophie W. trug zuletzt vermutlich weiße Nike Air Max Schuhe sowie einen roten oder dunklen Hoodie bzw. Pullover.

Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf eine Eigen- oder Fremdgefährdung vor.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Angaben zum Aufenthaltsort von Amy-Sophie W. machen kann oder sie seit ihrem Verschwinden gesehen hat, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeistelle Schleswig unter der 04621-8400 oder per E-Mail an SG3.Schleswig.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

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