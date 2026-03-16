Feuerwehr Bochum

FW-BO: Kollision auf der DB Strecke Witten-Dortmund: Zug muss geräumt werden

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Bochum (ots)

Am heutigen Montagmorgen wurden Feuerwehr und Rettungsdienst um 07:52 Uhr zu einem Einsatz auf der Zugstrecke Witten - Dortmund der Deutschen Bahn alarmiert. Auf Höhe der Oberstraße in Bochum-Langendreer war ein Zug mit einem auf die Gleise gestürzten Baum kollidiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich noch rund 50 Fahrgäste sowie das Zugpersonal im Zug. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Alle Personen wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst gesichtet.

Da der beschädigte Zug seine Fahrt nicht fortsetzen konnte, musste er kontrolliert geräumt werden. Die Weiterreise der Fahrgäste wurde durch eingerichtete Ersatzbusverbindungen ermöglicht.

Die Feuerwehr unterstützte bei der Evakuierung. Für die Dauer des Einsatzes kam es zu einer Streckensperrung der betroffenen Bahnverbindung. Wir danke der Deutschen Bahn für die gute und schnelle Zusammenarbeit.

Einsatzende für die rund 20 Einsatzkräfte war gegen 09:00 Uhr.

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