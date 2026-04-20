Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Troisdorfer Stadtbibliothek

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Freitag (17. April) brach ein Unbekannter in die Stadtbibliothek Troisdorf ein. Die am Morgen anwesende Bedienstete konnte nicht feststellen, ob der Täter etwas aus den geöffneten Schränken entwendete. Vermutlich leerte er jedoch die Kleingeldkasse. Die Videoüberwachung zeigte, dass der maskierte Täter gegen 01:30 Uhr in die Stadtbibliothek an der Kölner Straße eindrang. Er öffnete mutmaßlich gewaltsam die gläserne Schiebetür.

Der schlanke Mann mit heller Haut begab sich zu den verschlossenen Schränken und brach diese auf. Er trug dunkle Kleidung und ein Basecap. Der Einbrecher hielt sich mehrere Minuten in der Bibliothek auf.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die in der Nacht in der Troisdorfer Fußgängerzone etwas Verdächtiges beobachtet haben. Informationen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3221 entgegen. (Bi)

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