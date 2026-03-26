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Polizei Münster

POL-MS: Mutmaßlicher Dieb auf frischer Tat ertappt - Hausbewohner stellen 38-Jährigen

Münster (ots)

Am Mittwochmorgen (25.03., 08:40 Uhr) hat ein aufmerksamer Zeuge einen 38-Jährigen erwischt, der in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Hammer Straße eingedrungen war.

Der 63-jährige Hausbewohner bemerkte am Morgen verdächtige Geräusche und beobachtete, wie der Täter gewaltsam die Haustür aufdrückte und in den Flur gelangte. Nach einem kurzen Gespräch versuchte der 38-Jährige zu flüchten. Der Zeuge rief weitere Nachbarn zur Hilfe, die den Eindringling bis zum Eintreffen der Polizei festhielten.

Diebesgut entwendete der 38-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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