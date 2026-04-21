Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei versuchte Einbrüche in Parfümerien

Siegburg (ots)

In der Nacht von Montag (20. April) auf Dienstag (21. April) kam es in Siegburg zu zwei versuchten Einbrüchen in Parfümerien. Zunächst wurde die Polizei zu einem Geschäft in der Straße "Am Brauhof" gerufen. Gegen 22:30 Uhr war hier am Montagabend Einbruchalarm ausgelöst worden. Vor Ort konnten die Polizisten im Beisein einer hinzugeeilten Mitarbeiterin feststellen, dass bislang Unbekannte augenscheinlich versucht hatten, die Eingangstür mittels einer Kanal-Abdeckung einzuwerfen. Die Tür wurde dadurch beschädigt, hielt dem Aufbruchsversuch jedoch Stand, so dass niemand in das Gebäudeinnere eindringen konnte. Am Sieburger Markt kam es später zu einer ähnlichen Tat. Hier versuchten der oder die bislang unbekannten Tatverdächtigen mittels eines Steins die Eingangstüre einzuwerfen, was auch hier nicht gelang. Gegen 04:25 Uhr entdeckten die Polizisten das Tatmittel vor der beschädigten Tür. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu Tätern geben können, sich unter 02241 541-3121 zu melden. An der Örtlichkeit "Am Brauhof" kam es bereits am 10. April zu einem Polizeieinsatz. Hier war versucht worden, mit einem Gullydeckel eine Schaufensterscheibe einzuwerfen. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/6254147 Bei den angegangenen Objekten handelt es sich um Filialen der gleichen Parfümeriekette. Daher sowie aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe wird hier im Rahmen der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen wegen des Verdachts des Versuchs des besonders schweren Diebstahls auch ein Tatzusammenhang geprüft. (Uhl)

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