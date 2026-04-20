Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Reisebus kollidiert mit Mauer - Ein Fahrgast leicht verletzt

Windeck (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (19. April) prallte ein Reisebus mit 80 Personen gegen die Mauer einer Bahnunterführung auf der Landesstraße 333 (L333) in Windeck-Stromberg. Bei dem Zusammenstoß zersprangen zwei Scheiben des Busses. Ein 48-jähriger Fahrgast erlitt leichte Verletzungen durch umherfliegende Scherben.

Der 41-jährige Busfahrer erklärte, dass er auf der Hinfahrt die gleiche Strecke genutzt habe. Er konnte sich den Grund für die Kollision nicht erklären. Der beschädigte Bus wurde zu einer nahegelegenen Bushaltestelle gebracht und soll am kommenden Morgen abtransportiert werden. Der Schaden am Bus wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Weitere Fahrgäste konnten zum Unfallhergang nicht mehr befragt werden. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei waren keine weiteren Fahrgäste mehr vor Ort, da sie nicht länger warten wollten. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die zuständige Behörde für die Unterführung wurde informiert. (Bi)

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