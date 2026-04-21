Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Dachstuhlbrand in leerstehendem Wohnhaus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Sankt Augustin (ots)

Am Montagabend (20. April) gegen 20:20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über einen Brand in einem leerstehenden Wohnhaus an der Frankfurter Straße im Sankt Augustiner Ortsteil Buisdorf informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte bereits eine Rauchentwicklung im Bereich des Gebäudes wahrgenommen werden. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Haus.

Die Feuerwehr leitete umgehend die Löscharbeiten ein. Die Polizei sperrte die Frankfurter Straße im Bereich der Einmündungen "Am Rosenhain" und Hauptstraße und richtete eine Verkehrsableitung ein. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der Brandort durch die Polizei beschlagnahmt.

Ein 20-jähriger Zeuge, der den Brand gemeldet hatte, gab an, kurz zuvor zwei männliche Personen beobachtet zu haben, die das baufällige Haus verlassen hätten. Anschließend seien sie über den Grundstückszaun geklettert und geflüchtet. Da der Zeuge vermutete, dass sich weitere Personen im Gebäude befinden könnten, versuchte er noch, das Haus abzusuchen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste er dies jedoch abbrechen. Der 20-Jährige wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden beschriebenen Verdächtigen sollen etwa 16 bis 22 Jahre alt sowie 175 bis 180 cm groß gewesen sein. Beide hatten schwarze Haare. Einer der Männer trug einen Bart. Zudem führten sie einen E-Scooter mit sich.

Ob sie mit dem Brandgeschehen in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Da zumindest eine fahrlässige Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den beschriebenen Personen oder verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen. (Re)

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