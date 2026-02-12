Feuerwehr Gemeinde Rheurdt

FW Rheurdt: Starke Leistungen und viele Teilnehmer bei Lehrgängen und Seminaren - Jahreshauptversammlung der LE Rheurdt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rheurdt (ots)

Am Freitag, den 30. Januar 2026, lud die Löscheinheitsführung zur Jahreshauptversammlung der Löscheinheit Rheurdt in die Gaststätte "Zur Mühle" ein. Zahlreiche Teilnehmer:innen folgten dieser Einladung und lauschten den Begrüßungsworten durch Einheitsführer Marc Niessing. Besonders begrüßte er die Mitglieder der Ehrenabteilung, den Bürgermeister Dirk Ketelaers sowie die Leitung der Feuerwehr der Gemeinde, Markus Gehrmann und Ralf Thier. Nach einem stillen Gedenken an den 2025 verstorbenen Kameraden Karsten Schmitz verlas Schriftführer Simon Knezevic die Niederschrift der letzten Jahreshauptversammlung. Im Vorfeld wurde bereits Dennis Just mit dem Führen der Niederschrift betraut.

Im Anschluss verlas Marc Niessing den Jahresbericht 2025 der Löscheinheit Rheurdt und berichtete darin über die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres. Die Löscheinheit im Ortsteil Rheurdt bestand zum 31. Dezember 2025 aus insgesamt 64 Mitgliedern, wovon 46 in der aktiven Einsatzabteilung ihren Dienst tun. Zur Ehrenabteilung in der Löscheinheit Rheurdt gehören 10 Kameraden. Sie treffen sich regelmäßig und halten auch den Kontakt zu den jüngeren Kameradinnen und Kameraden. Die Unterstützungsabteilung zählte zum Jahresende 8 Personen.

Im vergangenen Jahr wurden 24 Übungsdienste durchgeführt, die wieder alle Facetten der Feuerwehr berücksichtigten. Von allgemeinen Gefahren an der Einsatzstelle, Atemschutz, Maschinistenfortbildungen, Brand- und Löschlehre, Unterweisungen im Umgang mit den feuerwehrtechnischen Geräten über die technische Hilfeleistung und die Einsatzstellenhygiene bis hin zu Belehrungen zur Straßenverkehrsordnung wurden diverse Themen behandelt. Die durchschnittliche Dienstbeteiligung betrug 59,4 %. Die Top 3 der besten Dienstbeteiligung lauten: Peter Bolten, Sebastian Waurick, Luis Hoeps und Marc Niessing mit 20 von 24 Diensten, Inka Völkening, Gero Bollmann, Stefan Deselaers, Felix Hoyer und Lilly Krebber mit 19 von 24 Diensten sowie Markus Kibben, Marco Schiwy, Ben und Stefan Zumkley mit 18 von 24 Diensten. Besonders zu erwähnen sind hier aber die "Neuzugänge", die im laufenden Betrieb dazustießen und von Anfang an sehr gute Leistungen zeigten: Björn van der Sar (7/11), Anne Ingenillem (7/10), Yvonne Thier (8/8) und Raffaele Lucano (9/11).

Eine Gruppe von 9 Kamerad:innen nahm am Leistungsnachweis teil und leistete dadurch zahlreiche Zusatzdienste ab. Weiterhin war die Löscheinheit mit ihren Mitgliedern bei vielen "sonstigen Diensten" im Ortsteil im Einsatz: Begleitet wurden die Pfingstfeierlichkeiten, der Orientierungslauf der Feuerwehr Kevelaer wurde besucht und der St. Martin sicher durch die Straßen geführt.

2025 wurden einige Einsatzübungen durchgeführt, vier davon auf Gemeindegebiet zusammen mit der Löscheinheit Schaephuysen. Hierbei wurden die auf Gemeindeebene neu erarbeiteten Standardeinsatzregeln trainiert. Zudem wurde jeweils einmal zusammen mit der Löscheinheit Rayen und dem Rüstzug der Feuerwehr Kamp-Lintfort der Einsatzfall geübt.

Im abgelaufenen Jahr wurde die Löscheinheit Rheurdt zu 47 Einsätzen alarmiert. Es handelte sich um 10 Brandeinsätze, 25 technische Hilfeleistungen und 12 sonstige Einsätze (Fehlalarm, Brandmeldeanlage, First Responder o. Ä.). Besonders erwähnenswert sind hier die folgenden Einsätze: Am 01.05.2025 wurde zu einem First-Responder-Einsatz wegen eines umgestürzten Maibaumes in Saelhuysen alarmiert (nationale Aufmerksamkeit). Der Brand auf der Bahnstraße an einem Wohnhaus am 14.05.2025 beschäftigte die Feuerwehr der Gemeinde Rheurdt, Kräfte der Feuerwehr Neukirchen-Vluyn und des Kreises Kleve. Einige Einsatzkräfte aus beiden Löscheinheiten wurden zum Einsatz der Bereitschaft 1 zu den Unwettereinsätzen nach Krefeld beordert. Der ABC-Zug des Kreises Kleve wurde am 25.06. auf ein Betriebsgelände alarmiert, auf dem wenige Tage zuvor bereits eine Einsatzübung des ABC-Zuges stattfand. Am 22.12. wurde wiederum die Bereitschaft 1 zu einem Großbrand im Hafen von Krefeld alarmiert.

Die Kamerad:innen der LE Rheurdt besuchten des Weiteren zahlreiche Lehrgänge und Seminare und absolvierten so unterschiedliche Zusatzdienste. Zu den Lehrgängen zählten: Modul 1 bis 4 Sprechfunker Maschinist Atemschutz Sägeführer Truppführer Zugführer Basis Verbandsführer Basis 20 Lehrgangsteilnehmer:innen machten dieses Jahr zu einem besonderen Jahr, da noch nie so viele Personen an Lehrgängen und Seminaren teilgenommen haben.

Besondere Höhepunkte waren:

Die Abholung unseres neuen LF 10 konnte am 09.04. von einigen Kameraden durchgeführt werden. Nach knapp 5 Jahren Planungs- und Bauphase konnten wir unser neues Fahrzeug endlich in Empfang nehmen.

Zudem konnten wir dieses Fahrzeug an Christi Himmelfahrt der Bevölkerung an unserem Tag der Feuerwehr vorstellen. Zahlreiche Hilfsorganisationen und Wehren hatten sich Zeit genommen, um uns bei nicht ganz so perfektem Wetter zu unterstützen. Hier konnten wir wieder viele Besucher:innen verzeichnen und sicherlich auch viele Kinder glücklich machen.

Die stellvertretende Orts- und Gemeindejugendfeuerwehrwartin Nicole Niessing verlas anschließend einen Bericht über die Kinderfeuerwehr - Gruppe Rheurdt. In Rheurdt werden 13 Jungen und 2 Mädchen von den Führungskräften und Betreuern alle zwei Wochen an die Feuerwehr herangeführt. Im Ausblick für 2026 informiert Niessing, dass es auf der Führungsebene Veränderungen geben wird, da Nadine Kallweit seit dem 31.12.2025 das Amt der Kinderfeuerwehrwartin nicht mehr bekleidet. Zudem strebt man eine Gruppenstärke von maximal 15 Kindern an, um Qualität und individuelle Betreuung sicherzustellen. Hierzu ist zu erwähnen, dass sich zum Jahresende insgesamt 44 Kinder auf der Warteliste befanden.

Für die Jugendfeuerwehr berichtete ebenfalls Nicole Niessing. Am 31.12.2025 bestand die Jugendfeuerwehr aus 19 Jugendlichen, davon 13 Jungen und 6 Mädchen. Drei Jugendliche nahmen erfolgreich an der Abnahme der Leistungsspange in Wuppertal teil. Die Leistungsspange ist die höchste Auszeichnung, die es in der Jugendfeuerwehr gibt. 2025 fand ein 24-Stunden-Dienst statt, der von den Jugendlichen wie erwartet gut angenommen wurde. Die Bereitschaft, auch über längere Einsätze hinweg Verantwortung zu übernehmen, zeigte sich durch das Engagement und die positive Teamdynamik während dieser anspruchsvollen Veranstaltung. Am Jahresende lässt sich feststellen, dass die unterschiedlichen Altersklassen zu einer stabilen, disziplinierten und respektvollen Gruppe zusammengewachsen sind. Darauf ist man sehr stolz. In den kommenden Jahren wird die Jugendfeuerwehr voraussichtlich durch Übernahmen aus der Kinderfeuerwehr stetig wachsen, da Kinderfeuerwehrmitglieder automatisch einen Platz in der Jugendfeuerwehr erhalten. Nach heutiger Einschätzung dürften es in den Jahren 2026/2027 ca. 30 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr sein. Diese Entwicklung stellt das Betreuerteam vor eine große Herausforderung, insbesondere hinsichtlich Personalressourcen, Planung von Einsatz- und Ausbildungsdiensten sowie der individuellen Förderung jedes Einzelnen. Vorausschauend auf das Jahr 2026 sind folgende Aktivitäten geplant: Teilnahme am Orientierungslauf der Jugendfeuerwehr Kerken zum Jubiläum Berufsfeuerwehrtag des Kreises Kleve in Goch im April 24-Stunden-Dienst Eine zentrale Herausforderung für die Jugendwarte wird die Umsetzung des Schutzkonzeptes gegen sexualisierte Gewalt sein. Hier müssen zahlreiche Anpassungen vorgenommen und Strukturen neu aufgebaut werden. Ebenfalls wird es in der Führungsebene Umstrukturierungen geben.

Beim Bericht des Leiters der Feuerwehr, Markus Gehrmann, wurde mitgeteilt, dass der Brandschutzbedarfsplan seitens des Rates Ende des Jahres verabschiedet wurde. Das beauftragte Ingenieurbüro bestätigte der Feuerwehr Rheurdt einen professionellen Leistungsstand in der Ausbildung, ordentliche Einsatzzahlen und deren zügige Abwicklung, hohe Mitgliederzahlen in den verschiedenen Abteilungen sowie ein gutes Ansehen durch eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem wurden im Brandschutzbedarfsplan unter anderem die Weichen für die Planung und Erstellung eines neuen Gerätehauses in Schaephuysen sowie für die erstmalige Beschaffung eines Kommandowagens (KdoW) für die Feuerwehr Rheurdt gestellt. Als Weiteres gab er eine kleine Zusammenfassung aus dem Jahr 2025 aus Sicht der Gesamtwehr der Freiwilligen Feuerwehr: Mitgliederbestand: Zum Ende des Jahres 2025 waren es 240 Mitglieder gegenüber 227 aus dem Vorjahr. Wieder einmal ist die Feuerwehr der kleinsten Gemeinde des Kreises Kleve gewachsen und auf einem Allzeithoch. Einsätze: Das Jahr 2025 war mit 63 Einsätzen ein sehr einsatzstarkes Jahr. Die LE Rheurdt ist 2025 dabei 47-mal ausgerückt, die LE Schaephuysen 27-mal. Die Struktur der Einsätze im Jahr 2025 war: 27 TH-Einsätze (mit Wetterschäden, Türöffnungen zur Menschenrettung oder Tiere in Not), 11 Brandeinsätze, 2 Verkehrsunfälle mit eingeklemmter Person, 8 Gefahrgut-/Ölspur-Einsätze sowie 10 Fehlalarme durch ausgelöste Brandmeldeanlagen (BMA), 2 Bereitschaftseinsätze und ein ABC-Zug-Einsatz sowie 2 Straßensperrungen zum Karnevalszug in Rheurdt. Ausbildung: Das Jahr 2025 war geprägt von Aus- und Weiterbildungen. Viele Kameradinnen und Kameraden haben an Lehrgängen und Seminaren im Rahmen der Feuerwehrgrundausbildung (8), der Weiterbildung im Kreis (20), der Fach- und Führungsausbildung am Institut der Feuerwehr (6) oder an externen Sonderseminaren teilgenommen. Bis auf IDF-Lehrgänge war das eine Verdoppelung. Aus- und Weiterbildung kosten viel Zeit. Sie sind aber sehr wichtig, wenn man betrachtet, mit welchen Einsatzlagen und Herausforderungen unsere Feuerwehr in den letzten Jahren konfrontiert wurde und wir zukünftig unter Berücksichtigung der aktuellen politischen Weltsituation (Sabotage, Blackouts) möglicherweise zu rechnen haben.

Bürgermeister Dirk Ketelaers überbrachte anschließend den Dank des Rates und der Verwaltung der Gemeinde Rheurdt. Er ging kurz auf die zuvor vorgetragenen Berichte ein und sagte, dass er ebenfalls sehr stolz auf diese leistungsstarke Feuerwehr sei.

Im Anschluss folgten zahlreiche Beförderungen. Im Einzelnen wurden folgende Feuerwehrangehörige befördert: Feuerwehrfrauanwärterin: Anne Ingenillem Feuerwehrmannanwärter: Tarlan Gasimov und Björn van der Sar Feuerwehrfrau: Lilly Krebber Oberfeuerwehrmann: Anton Mönkemeyer und Ben Zumkley Unterbrandmeister: Luis Hoeps, Torben van Elling, Lisa Vossen, Julian Winkendick und Philipp Zimmermanns Brandmeister: Felix Hoyer Brandinspektor: Marc Niessing

Weitere 5 Beförderungen werden an einem anderen Termin vorgenommen.

Zudem wurden viele Ernennungen vom Leiter der Feuerwehr ausgesprochen: Löscheinheitsführer: Marc Niessing Stellvertretender Löscheinheitsführer: Peter Bolten Stellvertretende Gemeindejugendwartin, Kinderfeuerwehrwartin und Jugendfeuerwehrwartin: Nicole Niessing Stellvertretender Jugendfeuerwehrwart: Maik Härtlein

Für 10-jährige Mitgliedschaft wurde geehrt: Julian Winkendick

Beim letzten Punkt "Verschiedenes" gab es keine Wortmeldungen, sodass Marc Niessing die Versammlung beenden konnte.

Original-Content von: Feuerwehr Gemeinde Rheurdt, übermittelt durch news aktuell