Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizisten erwischen flüchtigen Ladendieb

Troisdorf (ots)

Am Dienstagmorgen (22. April) erwischten Polizisten in Troisdorf-Sieglar einen flüchtigen Ladendieb. Die Mitarbeiterin einer Parfümerie an der Kerpstraße rief gegen 09:10 Uhr die Polizei zur Hilfe. Die Frau schilderte den Beamten, dass kurz zuvor ein Mann das Ladenlokal betreten habe. Sie habe beobachtet, wie er zwei Parfüms in einen mitgeführten Rucksack steckte. Die Angestellte sprach den Verdächtigen auf den mutmaßlichen Diebstahl an. Dieser gab daraufhin eine der eingesteckten Verpackungen wieder heraus, entfernte sich aber fußläufig mit dem restlichen Diebesgut. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizisten an der Rathausstraße eine Person antreffen, auf die die Täterbeschreibung passte. Der 45 Jahre alte Troisdorfer gab den Diebstahl zu und händigte nun auch das zweite Parfüm im Wert von 140 Euro aus. Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten. (Uhl)

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