Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs - Blutprobe

Lohmar (ots)

Am Mittwochmorgen (22. April) gegen 08:00 Uhr fiel Beamten der Polizeiwache Siegburg im Rahmen ihrer Streife auf der Walterscheid-Müller-Straße in Lohmar ein Ford-Fahrer auf. Die Einsatzkräfte entschlossen sich daraufhin, den Fahrzeugführer zu kontrollieren.

Im Verlauf der Verkehrskontrolle gab der 35-jährige Mann aus Königswinter zunächst an, seinen Führerschein nicht mitzuführen. Weitere Überprüfungen ergaben jedoch, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Darauf angesprochen räumte er den Vorwurf ein.

Zudem ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Der 35-Jährige gab an, vor einigen Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Hinweise auf Alkoholkonsum lagen nicht vor.

Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Zudem untersagten die Beamten ihm die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen. Gegen den 35-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss eingeleitet. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell