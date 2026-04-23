Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schwerer Verkehrsunfall - Autofahrerin lebensbedrohlich verletzt

Hennef (ots)

Eine 24-jährige Autofahrerin aus Hennef verunglückte am Donnerstag, den 24. April, auf der Bundesstraße 8 (B8). Gegen 11.20 Uhr kam sie in Höhe der Einmündung Antoniusstraße aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde sie aus ihrem Renault geschleudert und lebensbedrohlich verletzt. Rettungskräfte versorgten die Frau vor Ort und brachten sie in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei im Oberbergischen Kreis sicherte die Unfallspuren. Dabei kam auch eine Drohne zum Einsatz. Die Polizei stellte den Pkw und das Mobiltelefon der Fahrerin als mögliche Beweismittel sicher.

Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die B8 in Fahrtrichtung Uckerath komplett. Der Verkehr in Richtung Hennef-Ortsmitte konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Sperrung beeinträchtigte den Berufsverkehr und dauert derzeit noch an. Die Polizei rechnet mit einer Aufhebung der Sperrung gegen 18.00 Uhr.

Das Verkehrskommissariat ermittelt die Unfallursache. (Bi)

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