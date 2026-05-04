Polizei Köln

POL-K: 260504-1-K Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfällen mit Motorradfahrern

Köln (ots)

Bei Verkehrsunfällen sind am vergangenen Wochenende zwei Motorradfahrer (19, 26) in den Stadtteilen Rath-Heumar und Widdersdorf schwer verletzt worden. Beide wurden in Kliniken auf die Intensivstation gebracht. Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten die Spuren.

Beim ersten Unfall am Freitag (1. Mai) war ein 26 Jahre alter Motorradfahrer gegen 22 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf dem Freimersdorfer Weg in Köln-Widdersdorf mit einem entgegenkommen Land Rover (Fahrer: 40) zusammengestoßen. Die Ducati des jungen Mannes geriet in Brand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden.

In der Nacht von Sonntag (3. Mai) auf Montag touchierte ein 19 Jahre alter Motorradfahrer gegen 23.30 Uhr mit seiner Honda den Bordstein in einem Kurvenbereich der Eiler Straße in Köln-Rath-Heumar und stürzte. (cr/ts)

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