Polizei Köln

POL-K: 260502-1-K/REK Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB61 - vier weitere Personen verletzt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB61 bei Türnich ist am Samstagnachmittag (2. Mai) eine bislang nicht identifizierte Frau tödlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten vier weitere Personen mit teils schweren Verletzungen in Krankenhäuser.

Nach ersten Erkenntnissen war der 38-jährige Fahrer eines BMW gegen 15.10 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Türnich auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten, mit der Mittelleitplanke kollidiert und auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen.

Kurz darauf verunfallte ein ebenfalls in Richtung Koblenz fahrender 51-Jähriger mit seinem Porsche an derselben Stelle und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Ein nachfolgender VW Tiguan (Fahrer: 51, Beifahrer: 11) erfasste den Porsche, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der Porschefahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Seine Beifahrerin erlag an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Die Ermittlungen zum konkreten Unfallhergang sowie zur Unfallursache dauern an.

Ein Unfallaufnahmeteam sichert die Spuren vor Ort. Die Richtungsfahrbahn Koblenz ist aktuell ab dem Autobahnkreuz Kerpen gesperrt. (bg/de)

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