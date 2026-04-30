Polizei Köln

POL-K: 260430-3-K Gefälschte Mobiltelefone im Internet angeboten - Polizisten nehmen Verkäufer (54) fest

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben am Mittwochnachmittag (29. April) in der Kölner Innenstadt einen mutmaßlichen Betrüger (54) festgenommen und ein gefälschtes Mobiltelefon sichergestellt.

Der Mann soll auf einer Onlineplattform angebliche Markenhandys zu günstigen Preisen angeboten haben. Bei der Übergabe entpuppten sich die Mobiltelefone jedoch als wertlose Plagiate.

Nach ersten Erkenntnissen weckte der Mann mit seiner Anzeige das Interesse eines 25-jährigen Kunden und übergab ihm am Dienstag (28. April) ein Handy mit Rechnung gegen Zahlung von über 1.000 Euro. Zu Hause bemerkte der Käufer, dass es sich bei dem Gerät um eine Fälschung handelte.

Der 25-Jährige informierte daraufhin die Polizei, und gab an, über den Account seiner Frau erneut Kaufinteresse vorgetäuscht zu haben. Für den Folgetag vereinbarte er ein weiteres Treffen. Am Mittwochnachmittag griffen Zivilfahnder zu und nahmen den Verkäufer fest.

Der Festgenommene, der derzeit keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Hinweis:

Die Polizei empfiehlt, besonders vorsichtig zu sein, wenn Mobiltelefone deutlich unter dem üblichen Marktpreis angeboten werden.

Was sollte man beim Ankauf von Mobiltelefonen von Privatpersonen beachten?

- Lassen Sie sich beim Kauf den Ausweis des Verkäufers zeigen und fertigen Sie nach Möglichkeit eine Kopie oder ein Foto an.

- Überprüfen Sie das Gerät vor dem abschließenden Kauf auf seine Funktionsfähigkeit.

- Fehlt die markentypische Software oder lassen sich keine hochauflösenden Fotos aufnehmen, sind Zweifel an der Echtheit angebracht.

- Auch vermeintliche IMEI-Nummern-Aufkleber und angebliche Originalrechnungen sind kein verlässlicher Garant für ein tatsächliches Markenprodukt. (sw/ts)

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