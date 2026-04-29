Polizei Köln

POL-K: 260429-1-K Zivilbeamte nehmen mutmaßlichen Dealer fest und stellen Drogen und Schusswaffen sicher - ein Zeuge gab den entscheidenden Tipp

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Köln (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugens haben Zivilermittler des Einsatztrupps Mitte am Dienstagmittag (28. April) in der Kölner Innenstadt einen mutmaßlichen Drogendealer (27) festgenommen und verschiedene Betäubungsmittel beschlagnahmt. In einer Wohnung in der Hochstadenstraße fanden sie unter anderem mehrere Kilogramm Cannabis, mehrere 100 Gramm Haschisch und weitere Betäubungsmittel. Zudem lagen in der Wohnung etwa 2.000 Euro Bargeld sowie mehrere Schusswaffen.

Ein Passant hatte der Polizei einen Hinweis darauf gegeben, dass jemand in der Hochstadenstraße offensichtlich mit Drogen handeln würde. Kurze Zeit später hatten die Zivilkräfte den Tatverdächtigen dabei beobachtet, wie er eine Wohnung verließ und sich mit einem Kunden traf. Nach dem Tausch von Bargeld und Drogen griffen die Ermittler zu und kontrollierten die beiden. Während der mutmaßliche Konsument nach seiner Personalienfeststellung vor Ort entlassen wurde, kam der 27-Jährige ins Polizeigewahrsam. Er soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. (cr/al)

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