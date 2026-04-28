Polizei Köln

POL-K: 260428-3-K Zeugenaufruf: Polizei sucht Radfahrer nach Verkehrsunfall in Köln-Rodenkirchen

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem 76 Jahre alten Fußgänger und einem Radfahrer am Freitagnachmittag (24. April) im Bereich des Forstbotanischen Gartens in Köln-Rodenkirchen sucht die Polizei Köln den bislang unbekannten Radfahrer sowie weitere Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Senior gegen 16.10 Uhr mit seiner Ehefrau auf dem Weg "Zum Forstbotanischen Garten" in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Kurz hinter der Schillingsrotter Straße fuhr der als etwa 30 bis 35 Jahre alt beschriebene Radfahrer von hinten auf den Mann auf. Der 76-Jährige stürzte und verletzte sich schwer.

Der Gesuchte flüchtete mit seinem schwarzen Fahrrad in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Nach Angaben von Zeugen trug er ein grünes, kurzärmliges Oberteil.

Wer Hinweise zum Unfallgeschehen oder zur Identität des Radfahrers geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Verkehrskommissariat 2 zu melden. (cb/ts)

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