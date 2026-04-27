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Polizei Köln

POL-K: 260427-6-K Mann nach Angriff in Lebensgefahr - Festnahme

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Am Montagnachmittag (27. April) hat ein 68 Jahre alter Mann bei einem Angriff in Köln-Lindenthal lebensgefährliche Stichverletzungen erlitten. Polizisten haben im Zuge der Fahndung einen 26-jährigen Tatverdächtigen in einem Park im Stadtteil Sülz vorläufig festgenommen.

Ein Anwohner hatte gegen 15.15 Uhr eine Auseinandersetzung im Bereich Gleueler Straße / Mommsenstraße über den Notruf gemeldet.

Die Hintergründe der Tat sind zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Eine Mordkommission übernimmt die weiteren Ermittlungen. (as/al)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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