Polizei Köln

POL-K: 260427-3-K/LEV Zeugensuche: Illegale Müllentsorgung - Autoteile, Öle und Kühlschrank in die Natur geworfen

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Köln (ots)

In Leverkusen beschäftigen mehrere Fälle von illegaler Müllentsorgung die Polizei. Unbekannte haben in den vergangenen Wochen in unterschiedlichen Stadtteilen alte Autoteile und Elektrogroßgeräte, wie Kühlschrank und Waschmaschine, entsorgt. Zudem hatten die Täter Lacke und Öle in Spraydosen oder Kanistern in die Natur geworfen. Die Ermittler vermuten, dass es sich um Müll aus einer Werkstattauflösung handeln könnte.

Bereits am 25. März hatte eine städtische Mitarbeiterin des Umweltamtes den ersten Ablageort am Bürriger Weg in Leverkusen-Bürrig gemeldet. Am 31. März kam der zweite Tatort an der Küppersteger Straße im Stadtteil Küppersteg hinzu. Am 10. April hatte die gleiche Mitarbeiterin den Ablageort am Willy-Brandt-Ring im Stadtteil Manfort angezeigt.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder den Verursachern geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 15 zu melden. (cr/ts)

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