Polizei Köln

POL-K: 260425-1-K/B Entwichener aus Kölner Landesklinik in Berlin gefasst - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 2 vom 23. April

Am späten Freitagabend (24. April) gegen 22.30 Uhr haben Streifenkräfte der Bundespolizei den am Mittwoch (22. April) aus dem geschlossenen Maßregelvollzug in Köln entwichenen, 44-jährigen Alexander G. im Flughafen Berlin Brandenburg (BER) festgenommen. Die Polizei Köln hatte öffentlich nach dem Mann gefahndet, nachdem er im Verlauf eines begleiteten Ausgangs in der Kölner Innenstadt geflüchtet war.

Der gehörlose G. hatte sich im Flughafengebäude selbst mit Handzeichen an eine Streife gewandt, diese um Hilfe gebeten und sich auf Nachfrage ausgewiesen. Die Einsatzkräfte führten die Kommunikation dann mittels elektronischer Textübersetzung mit dem Angetroffenen durch. Seine Überprüfung ergab die Ausschreibung zur Unterbringung durch das Landgericht Düsseldorf.

Die Rechtsgrundlage für die Öffentlichkeitsfahndung ist damit entfallen. Die Fahndungsfotos dürfen nicht mehr verwendet werden. (cg/sb)

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