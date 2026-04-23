Polizei Köln

POL-K: 260423-2-K Mann mit Bartzopf aus Landesklinik flüchtig - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet öffentlich nach dem 44 Jahre alten Ukrainer Alexander G., der sich seit 2023 im geschlossenen Maßregelvollzug in der forensischen Station der LVR-Klinik Köln - Porz befindet. Im Rahmen eines begleiteten Ausgangs ist der Gesuchte am gestrigen Mittwoch (22. April) gegen 14.20 Uhr aus einem Pfarrhaus in der innerstädtischen Georgstraße geflohen. Gegen ihn besteht nach Gewaltdelikten ein Unterbringungsbeschluss des Landgerichts Düsseldorf.

Der Flüchtige wird beschrieben als 1,77 Meter groß und 50 kg schwer. Er trägt einen Vollbart, den er zum Zopf gebunden hat. Der ortsunkundige G. ist bekleidet mit einer grünen Jacke. Er ist gehörlos und kann sich lediglich mittels ukrainischer Gebärdensprache verständigen.

Bilder des Gesuchten sind unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/201666

Bei Antreffen des Beschriebenen sollten Zeugen umgehend den Polizeinotruf "110" wählen. Es wird darum gebeten, nicht an die Person heranzutreten. (cg/sb)

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