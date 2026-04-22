Polizei Köln

POL-K: 260422-2-K Aufmerksamer Nachbar verfolgt Einbrecher - Festnahme

Köln (ots)

Dank des schnellen Handelns eines aufmerksamen Nachbarn (38) haben Polizisten am Dienstagnachmittag (21. April) einen mutmaßlichen Einbrecher (15) festgenommen. Der Jugendliche soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach aktuellen Erkenntnissen hatte der 38-Jährige gegen 15.30 Uhr laute Geräusche aus dem Hausflur des Mehrfamilienhauses in der Weinsbergstraße gehört. Im Treppenhaus entdeckte er den 15-Jährigen sowie seine mutmaßliche Komplizin an der aufgebrochenen Wohnungstür und wählte den Notruf. Mit dem Handy am Ohr verfolgte er das flüchtende Duo über die Piusstraße. Zivilpolizisten stellten den 15-jährigen auf einem dortigen Schulhof. Die etwa 165 cm große, schlanke Komplizin mit langen dunklen Haaren und einem Halstuch vor dem Gesicht flüchtete in unbekannte Richtung. (cw/sb)

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