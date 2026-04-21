Polizei Köln

POL-K: 260421-1-K/Lev "Mit Sicherheit online" - Präventionsveranstaltung zu Gefahren von KI im Internet

Köln (ots)

Am kommenden Mittwoch (29. April) bietet die Polizei Köln um 18 Uhr einen Onlineabend rund um das Thema "So begleiten Sie Kinder und Jugendliche sicher durch den digitalen Raum" an. Interessierte und insbesondere Eltern sind herzlich zur kostenfreien Teilnahme eingeladen.

Im Fokus steht der Umgang mit den Risiken künstlicher Intelligenz (KI) im Internet und die Frage, wie Sie aktiv die Medienkompetenz Ihrer Kinder fördern können.

KI hat die gewohnten Spielregeln im Internet verändert. In Zeiten, in denen Inhalte immer realistischer und Fälschungen immer überzeugender wirken, wird es gerade für Kinder und Jugendliche zur Herausforderung zwischen Realität und Täuschung zu unterscheiden.

Diese Risiken werden durch Täter immer häufiger ausgenutzt. Sie sprechen junge Menschen gezielt mit KI an um sich Vertrauen zu erschleichen. Sei es etwa um an sensible Daten zu gelangen oder um manipulierte und teils sexualisierte Inhalte zu erstellen.

Um darauf aufmerksam zu machen und konkrete Hilfestellungen zu geben, informieren Expertinnen und Experten der Polizei Köln, der Polizei Rheinisch-Bergischer-Kreis sowie der Staatsanwaltschaft Köln und beantworten Ihre Fragen im Live-Chat.

Alle Infos zur Anmeldung finden Sie auf der folgenden Website:

https://beteiligung.nrw.de/portal/pp_koeln/beteiligung/themen/1014454

(bg/sb)

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