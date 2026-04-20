Polizei Köln

POL-K: 290420-3-K/RBK Tatverdächtiger nach Flucht über Dächer gefasst - Polizistin verfolgt verdächtigen Rollerfahrer mit dem Fahrrad

Köln (ots)

Eine ungewöhnliche Verfolgungsjagd hat am frühen Sonntagmorgen (19. April) in Nippes für einen Polizeieinsatz gesorgt. Zwei junge Männer (16, 18) waren nach ihrer Fahrt auf einem gestohlenen Roller von Einsatzkräften gestellt worden. Einer von ihnen hatte sogar versucht über Hausdächer zu entkommen.

Gegen 5.30 Uhr bemerkte eine Polizistin auf dem Weg zu ihrem Frühdienst zwei verdächtige Personen auf einem unbeleuchteten Roller auf der Grabbestraße. Sie reagierte sofort und nahm die Verfolgung auf, während sie gleichzeitig Verstärkung alarmierte. Mit ihrem Fahrrad folgte sie dem Duo bis zur Inneren Kanalstraße, wo die beiden jungen Männer den Roller zurückließen und wegliefen.

Als weitere Einsatzkräfte eintrafen und das Fahrzeug überprüften, kehrten die Verdächtigen plötzlich zum Abstellort zurück. Beim Anblick der Polizei ergriffen sie die Flucht in Richtung des Lis-Böhle-Parks. Während der 16-Jährige wenig später in der Eichstraße gestoppt wurde, versuchte sein 18-jähriger Komplize über mehrere Hausdächer zu entkommen, wodurch die Gellertstraße zeitweise gesperrt werden musste. Schließlich gab er auf, stieg durch ein Dachfenster in ein Treppenhaus und wurde dort von den Polizisten gestellt.

Bei der Durchsuchung des mitgeführten Rucksacks entdeckten die Beamten mutmaßliches Tatwerkzeug, darunter einen Bolzenschneider, Sturmhauben und Trennschleifer. Der Roller wurde zudem sichergestellt, da er bereits am 14. April in Rösrath gestohlen worden war. Die Ermittlungen dauern an. (ph/al)

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