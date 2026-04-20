Polizei Köln

POL-K: 260420-2-K Mutmaßlicher Drogendealer am Friesenplatz festgenommen - Polizei stellt Betäubungsmittel und Messer sicher

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Köln haben am Sonntagabend (19. April) im Bereich Friesenplatz einen mutmaßlichen Drogendealer (30) kontrolliert und festgenommen. Dabei stellten sie Betäubungsmittel, Bargeld sowie ein Messer sicher.

Gegen 23.45 Uhr war der Mann aufgefallen, als er in einem Hauseingang offenbar Drogen an einen "Kunden" verkauft hatte. Als er die Polizisten bemerkte, flüchtete er in Richtung Magnusstraße, konnte jedoch wenig später von Streifenteams des Einsatztrupp Präsenz gestellt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten mehrere verkaufsfertige Betäubungsmittel sowie Bargeld in dealtypischer Stückelung.

Insgesamt stellten die Einsatzkräfte über 25 Gramm Heroin, mehr als 10 Gramm Crack, etwa 5 Gramm Kokain sowie über 300 Euro sicher. Ein Großteil der Drogen war im Intimbereich und in der Unterwäsche versteckt. Zudem führte der Mann ein griffbereites Taschenmesser und ein Tierabwehrspray mit sich.

Der wohnungslose Tatverdächtige soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (cb/al)

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