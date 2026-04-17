Polizei Köln

POL-K: 260417-2-K Eröffnung der Anlaufstelle der Polizei Köln auf dem Kölner Messegelände

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Köln (ots)

Gerald Böse, CEO der Koelnmesse GmbH, und Polizeipräsident Johannes Hermanns haben am Donnerstag (16. April) mit Beginn der Fitnessmesse FIBO die neue Anlaufstelle der Polizei Köln direkt am Eingang Ost (Halle 11) auf dem Messegelände im Stadtteil Deutz eröffnet. Das messeeigene Bürogebäude mit der früheren polizeilichen Anlaufstelle war im Herbst 2025 abgerissen worden. Seitdem waren mobile Streifenteams der Polizei auf dem Messegelände im Einsatz. "Die Zusammenarbeit mit unseren Sicherheits- und Ordnungsbehörden in Köln ist seit jeher eng und vertrauensvoll. Umso mehr freuen wir uns, den Polizeikräften auf unserem Gelände wieder moderne Räumlichkeiten für ihre Arbeit zur Verfügung stellen zu können. Die Präsenz vor Ort schafft kurze Wege und unterstützt die wichtige Arbeit der Beamtinnen und Beamten für die Sicherheit unserer Veranstaltungen und unserer Kunden", sagt Gerald Böse, CEO der Koelnmesse GmbH.

Die Polizei Köln wird die neuen Räumlichkeiten bei ausgewählten Messen betreiben. In Notfällen ist die Polizei immer unter der Telefonnummer 110 erreichbar.

Polizeipräsiden Johannes Hermanns betont: "Mit der Anlaufstelle direkt auf dem Gelände der Messe Köln stärken wir unsere sichtbare Präsenz und sorgen für kurze Wege, wenn die Polizei gebraucht wird. Gerade bei großen und auch internationalen Veranstaltungen ist es entscheidend, in Sicherheitsfragen unmittelbar ansprechbar zu sein und im Bedarfsfall auch direkt die richtigen Weichen für erforderliche Ermittlungen stellen zu können - so z. B. bei Diebstählen. Die enge Zusammenarbeit mit der Koelnmesse begrüße ich daher sehr." (Fotos: Koelnmesse / Vogt) (no/de)

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