Polizei Köln

POL-K: 260417-1-K Zigarettenautomat in Chorweiler gesprengt - Dritter Fall in fünf Tagen

Köln (ots)

Nach einer weiteren Sprengung eines Zigarettenautomaten auf dem Grasnelkenweg in Köln-Volkhoven am frühen Freitagmorgen (17. April) hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Automat wurde durch die Explosion erheblich beschädigt, Zigaretten lagen im Umfeld verstreut.

Gegen 5.10 Uhr hatten Anwohner einen lauten Knall gehört, die Polizei gerufen und zwei dunkel gekleidete Männer beschrieben, die nach der Explosion in Richtung Toni-Welter-Straße weggelaufen waren. Einer von ihnen soll eine schwarze Kappe getragen haben.

Der aktuelle Tatort liegt nur wenige hundert Meter von den Tatorten der beiden vorangegangenen Sprengungen entfernt (Link zu Pressemeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6254491 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6255382).

Hinweise zu den Tatverdächtigen oder verdächtigen Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 71 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cb/de)

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