Polizei Köln

POL-K: 260420-1-K/LEV Zwei schwere Verkehrsunfälle mit Kleinkindern - Polizei sucht Zeugen in Köln und Leverkusen

Köln (ots)

Nach zwei Verkehrsunfällen mit schwerverletzten Kleinkindern in Köln und Leverkusen sucht die Polizei Köln Zeugen. Die Mädchen (4 und 5 Jahre alt) erlitten jeweils schwere Beinverletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht.

Am Samstagnachmittag (18. April) wurde in Köln-Mülheim ein fünfjähriges Mädchen auf der Bergisch Gladbacher Straße von einem Ford Fiesta (Fahrer: 38) erfasst. Zeugenangaben zufolge lief das Kleinkind gegen 16.45 Uhr in Höhe der Zehntstraße aus einer Parklücke auf die Fahrbahn - direkt vor das in Richtung Clevischer Ring fahrende Auto.

Nur einen Tag später kam es in Leverkusen-Alkenrath zu einem ähnlichen Unfall. Ein vierjähriges Mädchen wurde gegen 17.30 Uhr von einem Opel Astra (Fahrer: 56) erfasst. Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte das Kind gemeinsam mit seiner Mutter an der Kreuzung Alkenrather Straße/Otto-Müller-Straße an einer roten Ampel gewartet, lief dann jedoch bei Rot auf die Fahrbahn.

Zeugen, die Angaben zu den jeweiligen Unfallhergängen machen können werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/al)

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