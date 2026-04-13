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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach Bandendiebstahl

Altena (ots)

Die Polizei fahndet öffentlich nach Tatverdächtigen. Vier Personen stehen im Verdacht, durch arbeitsteilige Vorgehensweise mehrere Flaschen hochwertigen Alkohols im vierstelligen Gesamtwert aus einem Supermarkt entwendet zu haben.

Fotos zweier der Gesuchten sind im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/200579

Wer kennt eine der Personen und kann Angaben zur Identität der mutmaßlichen Täter machen? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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