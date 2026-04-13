Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Fahndung nach Bandendiebstahl
Altena (ots)
Die Polizei fahndet öffentlich nach Tatverdächtigen. Vier Personen stehen im Verdacht, durch arbeitsteilige Vorgehensweise mehrere Flaschen hochwertigen Alkohols im vierstelligen Gesamtwert aus einem Supermarkt entwendet zu haben.
Fotos zweier der Gesuchten sind im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/200579
Wer kennt eine der Personen und kann Angaben zur Identität der mutmaßlichen Täter machen? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill)
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