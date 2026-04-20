Polizei Köln

POL-K: 260420-4-K/BAB/BM Schwerer Verkehrsunfall auf der A1- Mercedes, Führerschein und gestohlener E-Scooter sichergestellt

Köln (ots)

Streifenteams der Autobahnpolizei haben am Sonntagmorgen (19. April) auf der Bundesautobahn 1 bei Weilerswist nach einer Verkehrsunfallflucht einen mutmaßlich beteiligten Autofahrer (29) gestellt. Der Mann steht im Verdacht, unter Alkohol- und Drogeneinfluss gefahren zu sein.

Nach ersten Erkenntnissen war der 29-Jährige gegen 6.15 Uhr im Autobahnkreuz Bliesheim von der A 553 auf die A1 in Fahrtrichtung Süden gewechselt. Dabei soll er mit seinem Mercedes auf einen vorausfahrenden Mazda (Fahrer:27) aufgefahren sein. Dieser schleuderte durch den Aufprall gegen eine Schutzplanke und kam quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Anstatt anzuhalten, setzte der mutmaßliche Unfallverursacher seine Fahrt jedoch bis nach Weilerswist fort, stellte dort sein Fahrzeug ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Friedhof.

Den 27-Jährigen brachten Rettungskräfte zwischenzeitlich mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.

Da sowohl ein Drogen- als auch ein Atemalkoholtest positiv ausfielen, ordneten die Beamten eine Blutprobe bei dem 29-Jährigen an und stellten den Mercedes sowie den Führerschein des Mannes sicher. Da er derzeit in England wohnhaft ist, musste er zusätzlich eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1200 EUR bezahlen.

Im Kofferraum des Mercedes fanden Polizisten außerdem einen entwendeten E-Scooter. Dieser war zuvor im Dezember in Schleswig-Holstein entwendet worden. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/al)

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