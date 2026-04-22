Polizei Köln

POL-K: 260422-1-LEV Nach Überfall auf Kiosk in Leverkusen Quettingen - 2.000 EUR Belohnung ausgesetzt

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 5. Januar, Ziffer 1 und 8. April, Ziffer 2:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6190301 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6251350

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einem Kiosk-Überfall am 2. Januar (Freitagabend) in Leverkusen-Quettingen hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung i. H. v. 2.000 EUR für sachdienliche Hinweise ausgesetzt, die zur Ermittlung und Ergreifung der beiden Täter führen. Die Öffentlichkeitsfahndung vom 8. April sowie weitere Ermittlungen haben bislang nicht zur Identifizierung der gesuchten Tatbeteiligten geführt.

Lichtbilder der Verdächtigen sind unter dem folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/199891

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 fragen:

Wer hat am 2. Januar gegen 20.15 Uhr in der Nähe des Kiosks an der Quettinger Straße/Kolberger Straße verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der Verdächtigen machen?

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cw/al)

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