Polizei Köln

POL-K: 260423-1-K/REK Senior soll ehemalige Lebensgefährtin in Wohnung getötet haben - Mordkommission ermittelt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Polizeikräfte haben am Mittwoch (22. April) gegen 13.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus am Freiheitsring in Frechen (Rhein-Erft-Kreis) einen 67 Jahre alten Verdächtigen festgenommen, der kurz zuvor seine ehemalige Lebensgefährtin (58) getötet haben soll. Rettungskräfte brachten die in der Wohnung schwerverletzt aufgefundene Geschädigte unter Reanimationsbedingungen in eine Klinik, wo sie verstarb. Sie ist heute (23. April) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Köln obduziert worden. Der 67-Jährige hatte selbst die Polizei alarmiert.

Die Kripo Köln hat eine Mordkommission eingerichtet und vor Ort Spuren gesichert. Die Ermittlungen, auch zur Tatmotivation, dauern an. Die Staatsanwaltschaft Köln hat den Erlass eines Haftbefehls wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags beim Amtsgericht Köln beantragt. Darüber muss das Gericht noch heute befinden. (cg/sb)

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