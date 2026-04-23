PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 260423-1-K/REK Senior soll ehemalige Lebensgefährtin in Wohnung getötet haben - Mordkommission ermittelt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Polizeikräfte haben am Mittwoch (22. April) gegen 13.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus am Freiheitsring in Frechen (Rhein-Erft-Kreis) einen 67 Jahre alten Verdächtigen festgenommen, der kurz zuvor seine ehemalige Lebensgefährtin (58) getötet haben soll. Rettungskräfte brachten die in der Wohnung schwerverletzt aufgefundene Geschädigte unter Reanimationsbedingungen in eine Klinik, wo sie verstarb. Sie ist heute (23. April) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Köln obduziert worden. Der 67-Jährige hatte selbst die Polizei alarmiert.

Die Kripo Köln hat eine Mordkommission eingerichtet und vor Ort Spuren gesichert. Die Ermittlungen, auch zur Tatmotivation, dauern an. Die Staatsanwaltschaft Köln hat den Erlass eines Haftbefehls wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags beim Amtsgericht Köln beantragt. Darüber muss das Gericht noch heute befinden. (cg/sb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
  • 22.04.2026 – 11:10

    POL-K: 260422-2-K Aufmerksamer Nachbar verfolgt Einbrecher - Festnahme

    Köln (ots) - Dank des schnellen Handelns eines aufmerksamen Nachbarn (38) haben Polizisten am Dienstagnachmittag (21. April) einen mutmaßlichen Einbrecher (15) festgenommen. Der Jugendliche soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Nach aktuellen Erkenntnissen hatte der 38-Jährige gegen 15.30 Uhr laute Geräusche aus dem Hausflur des Mehrfamilienhauses ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren