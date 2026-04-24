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Polizei Köln

POL-K: 260424-1-K/LEV Zivilbeamte stellen mutmaßlichen Drogendealer - er hatte mehr als 100 Tütchen mit Betäubungsmitteln dabei

Köln (ots)

Zivilkräfte haben am späten Donnerstagabend (23. April) einen mutmaßlichen Drogendealer (40) in der Friedensstraße in Leverkusen-Wiesdorf festgenommen. In seinen Taschen haben die Polizisten zahlreiche Beweismittel gefunden: mehr als 100 szenetypische Druckverschlusstütchen gefüllt mit überwiegend Cannabis und Haschisch, aber auch mit geringen Mengen Kokain, mehr als 3.000 Euro mutmaßliches Dealgeld sowie zwei Handys.

Gegen 22.15 Uhr hatten die Ermittler den Tatverdächtigen beim mutmaßlichen Handel mit Betäubungsmitteln beobachtet. Unmittelbar danach griffen sie zu und brachten den 40-Jährigen ins Polizeigewahrsam. Er soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. (cr/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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