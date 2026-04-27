Polizei Köln

POL-K: 260427-2-K/LEV Zeugenaufruf nach Raubversuch - drei Täter mit Schusswaffe flüchten in schwarzem Auto

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht drei mutmaßliche Räuber, die am Sonntagabend (26. April) zwei Männer in Leverkusen-Schlebusch überfallen haben und anschließend in einem schwarzen Auto geflüchtet sind.

Nach bisherigem Stand hatten sich ein 28-Jähriger und dessen Bekannter gegen 19 Uhr in der Neuenhausgasse zum gemeinsamen Essen getroffen, als plötzlich drei Unbekannte dazugekommen waren und mit gezückter Pistole Bargeld gefordert haben sollen. Während dem Begleiter des 28-Jährigen die Flucht gelang, attackierten die Angreifer den jungen Mann durch Schläge und Tritte und versuchten ihm die Armbanduhr vom Handgelenk zu reißen. Als dieser Versuch scheiterte, fuhren sie in einem schwarzen Mittelklassewagen davon.

Die mutmaßlichen Räuber werden wie folgt beschrieben:

Der erste Verdächtige ist schlank, hat kurze, schwarze Haare, ist etwa 1,70 Meter groß und trug einen schwarzen Jogginganzug mit gelben Streifen.

Der zweite Komplize ist etwa 1,85 Meter groß, trug einen schwarzen Vollbart, hatte kurze, schwarze Haare und dunkle, dichte Augenbrauen. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Jogginghose.

Der dritte Angreifer hatte lange, lockige, schwarze Haare, einen mittellangen, dunklen Bart und ein Hals-Tattoo. Er trug eine hellblaue Hose und eine dunkelblaue Sportjacke.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder den gesuchten Personen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (cr/al)

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