FW-W: Ölspur in der Fußgängerzone

Wuppertal (ots) - Bei einem Kellerbrand im Stadtteil Barmen ist gestern (15.04.) Abend ein Mann schwer verletzt worden. Die Feuerwehr Wuppertal konnte das Feuer schnell löschen. Der Brand war gegen 22 Uhr gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte an dem Wohngebäude an der Paulstraße eintrafen, befand sich der Verletzte schon vor dem Haus auf der Straße, er hatte deutliche Verbrennungen am Körper. Der Mann wurde ...

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