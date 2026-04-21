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Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Ölspur in der Fußgängerzone

Wuppertal (ots)

Auf dem Werth, der Fußgängerzone in der Barmer Innenstadt, hat ein Müllfahrzeug heute (21.04.) Vormittag Hydrauliköl verloren. Die Feuerwehr ist zurzeit (12 Uhr) mit mehreren Fahrzeugen und zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und entfernt das Öl vom Pflaster. Deswegen kommt es für Fußgänger auf dem Werth auf dem Abschnitt zwischen Adolf-Röder-Gasse und Rolingswerth zu Beeinträchtigungen. Sie können aber rechts und links an der Einsatzstelle vorbeigehen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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