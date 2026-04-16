PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Ein Schwerverletzter bei Kellerbrand in Barmen

Wuppertal (ots)

Bei einem Kellerbrand im Stadtteil Barmen ist gestern (15.04.) Abend ein Mann schwer verletzt worden. Die Feuerwehr Wuppertal konnte das Feuer schnell löschen. Der Brand war gegen 22 Uhr gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte an dem Wohngebäude an der Paulstraße eintrafen, befand sich der Verletzte schon vor dem Haus auf der Straße, er hatte deutliche Verbrennungen am Körper. Der Mann wurde umgehend vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in eine Spezialklinik nach Bochum transportiert. Eine weitere Person, die den Schwerverletzten aus dem Gebäude geführt hatte, wurde ebenfalls vom Rettungsdienst untersucht. Sie blieb aber unverletzt. In dem Gebäude war die Rauchentwicklung deutlich wahrnehmbar. Die Feuerwehr ging unter Atemschutz in den Keller vor und löschte den Brand in einem Kellerraum. Weil der Keller mit zwei Wohngebäuden verbunden war, war Rauch in die Treppenräume beider Häuser gedrungen. Fast alle Bewohner hatten die Häuser selbständig verlassen, die Feuerwehr führte die übrigen nach draußen. Nach Ende der Löscharbeiten wurden alle betroffenen Bereiche auf Rauchgaseintritt kontrolliert und mit Messgeräten begangen. Anschließend konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Vor Ort waren 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben, die jetzt die Brandursache ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 03.04.2026 – 08:56

    FW-W: Rettung aus PKW auf der Bundesallee

    Wuppertal (ots) - Am Gründonnerstag ereignete sich gegen 22:45 Uhr auf der Bundesallee ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein BMW, der auf der Bundesallee in östlicher Richtung unterwegs war, verunfallte kurz nach der Kreuzung Bundesallee/Bahnhofsstraße. Bei ihrem Eintreffen fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr ein Fahrzeug mit zwei Insassen vor, welches auf dem Grünstreifen zwischen den beiden ...

    mehr
  • 30.03.2026 – 15:50

    FW-W: Langer Einsatz nach Ölunfall

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal hat im Stadtbezirk Heckinghausen die Folgen eines Ölunfalls beseitigt. Ein Radlader hatte am Morgen (30.03.) wegen eines technischen Defekts Hydrauliköl verloren. Die reine Menge an Öl war gar nicht groß, wegen der regennassen Fahrbahn verteilte sich das Öl aber auf dem Grillparzerwegs und der Weberstraße. Beide Straßen waren sehr rutschig. Das Ordnungsamt sperrte sie ...

    mehr
  • 30.03.2026 – 15:11

    FW-W: Stromausfall in Teilen von Barmen

    Wuppertal (ots) - In den Barmer Quartieren Loh und Rott haben zurzeit mehr als tausend Haushalte keinen Strom. Die Feuerwehr Wuppertal hat zwei Patienten, die mit strombetriebenen Sauerstoffgeräten beatmet werden, vorsichtshalber in Krankenhäuser transportiert. Seit 13:15 besteht das Problem in der Stromversorgung. In einigen Straßenzügen sie schnell wiederhergestellt. In anderen wird es nach Angaben der Wuppertaler ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren