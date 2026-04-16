Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Ein Schwerverletzter bei Kellerbrand in Barmen

Wuppertal (ots)

Bei einem Kellerbrand im Stadtteil Barmen ist gestern (15.04.) Abend ein Mann schwer verletzt worden. Die Feuerwehr Wuppertal konnte das Feuer schnell löschen. Der Brand war gegen 22 Uhr gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte an dem Wohngebäude an der Paulstraße eintrafen, befand sich der Verletzte schon vor dem Haus auf der Straße, er hatte deutliche Verbrennungen am Körper. Der Mann wurde umgehend vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in eine Spezialklinik nach Bochum transportiert. Eine weitere Person, die den Schwerverletzten aus dem Gebäude geführt hatte, wurde ebenfalls vom Rettungsdienst untersucht. Sie blieb aber unverletzt. In dem Gebäude war die Rauchentwicklung deutlich wahrnehmbar. Die Feuerwehr ging unter Atemschutz in den Keller vor und löschte den Brand in einem Kellerraum. Weil der Keller mit zwei Wohngebäuden verbunden war, war Rauch in die Treppenräume beider Häuser gedrungen. Fast alle Bewohner hatten die Häuser selbständig verlassen, die Feuerwehr führte die übrigen nach draußen. Nach Ende der Löscharbeiten wurden alle betroffenen Bereiche auf Rauchgaseintritt kontrolliert und mit Messgeräten begangen. Anschließend konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Vor Ort waren 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben, die jetzt die Brandursache ermittelt.

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