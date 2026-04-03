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Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Rettung aus PKW auf der Bundesallee

Wuppertal (ots)

Am Gründonnerstag ereignete sich gegen 22:45 Uhr auf der Bundesallee ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein BMW, der auf der Bundesallee in östlicher Richtung unterwegs war, verunfallte kurz nach der Kreuzung Bundesallee/Bahnhofsstraße. Bei ihrem Eintreffen fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr ein Fahrzeug mit zwei Insassen vor, welches auf dem Grünstreifen zwischen den beiden Fahrstreifen mit einem massiven Schildermast kollidiert war. Der BMW war seitlich gegen den Mast geprallt, wodurch es zu einer starken Beschädigung auf der Beifahrerseite kam.

Der Fahrer des Pkw konnte leicht verletzt vom Rettungsdienst übernommen werden. Der Beifahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Dazu mussten Fahrzeugteile mit schweren Geräten entfernt werden, um den Patienten zu befreien und in einen Rettungswagen zu bringen, der ihn anschließend in ein Krankenhaus transportierte. Während des Einsatzes musste die Bundesallee im betroffenen Teilbereich gesperrt werden. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren mit ca. 24 Kräften an der Einsatzstelle. Der Einsatz der Feuerwehr war nach etwa 60 Minuten beendet. Anschließend erfolgte die Unfallaufnahme durch die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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