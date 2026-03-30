Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Sturmeinsätze in ganz Wuppertal

Wuppertal (ots)

Wegen starker Windböen hat es heute (30.03) Morgen viele Einsätze für die Feuerwehr Wuppertal gegeben. Bäume kippten um, Äste und Dachziegel fielen auf Straßen und Gehwege. Den größten Schaden richtete ein umgefallener Baum an der Linienstraße in Heckinghausen an. Der Baum mit 80cm Durchmesser beschädigte drei Autos und das Dach eines Wohnhauses und riss die Straßenbeleuchtung auf einer Länge von 150 Metern ab. Mit drei Kettensägen zerkleinerten die Einsatzkräfte den Baum. Auch am Gellertweg und an der Nützenberger Straße wurden Autos beschädigt. Auf der Hindenburgstraße wurde der Gehweg vom Wurzelballen eines umgekippten Baumes aufgerissen. Vom Dach eines Hauses an der Bahnstraße fielen Ziegel auf den Gehweg. Die L418 und die L74 wurden kurzzeitig gesperrt, weil die Feuerwehr dort Bäume zersägen musste, auch am Rande der A1 zwischen den Anschlussstellen Langerfeld und Ronsdorf gab es einen Einsatz wegen zweier Bäume, dort gab es für den Verkehr aber keine Einschränkungen. Insgesamt gab es von 4:30 bis 9 Uhr 16 sturmbedingte Einsätze. Verletzte gab es in keinem Fall.

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