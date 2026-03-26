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Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuer im Wohngebäude in Langerfeld

Wuppertal (ots)

Am Abend 26.03.2026 um ca. 21:00 wurde die Feuerwehr zur Langerfelder Straße aufgrund eines Brandereignisses in einem Wohnhaus gerufen. Vor Ort wurde die Feuerwehr von den Bewohnern welche sich selbständig ins Freie begeben haben in Empfang genommen. Die Feuerwehr löschte das Feuer in dem Zimmer durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr und lüftete das Gebäude. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Gebäude an die Bewohner übergeben, welche für die Nacht bei Angehörigen untergekommen sind, da der Brandraum unbewohnbar ist. Die Schwelmer Straße musste für die Dauer der Löscharbeiten vollständig gesperrt werden. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr mit Kräften von der Wache Heckinghausen und Elberfeld, sowie die Freiwillige Feuerwehr Langerfeld. Durch die umsichtige Vorgehensweise der Bewohner, welche die Zimmertür des Brandraumes vor dem verlassen des Gebäudes geschlossen hatten konnte der Schaden durch das Feuer auf den Brandraum begrenzt werden. Die Feuerwehr lobt hier eindeutig das umsichtige Handeln der Bewohnerin.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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