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Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Ein umgestürzter Baum blockiert die Schönebecker Str..

Wuppertal (ots)

Ein etwa 15-20m langer Baum ist gegen 19:00 Uhr von der Böschung auf die Fahrbahn der Schönecker Str. gestürzt und hat diese blockiert. Vor Eintreffen der Feuerwehr waren bereits Einsatzkräfte der Polizei vor Ort und haben die Einsatzstelle abgesichert. Die Feuerwehr hat mit einer Motorsäge den Baumstamm freigelegt und mit dem Feuerwehrkran angehoben sowie am Straßenrand abgelegt, so dass dieser keine Gefahr mehr für den Straßenverkehr darstellte. Für weitere Maßnahmen wurde das zuständige Grünflächenamt verständigt. Die Einsatzstelle konnte dem Ordnungsamt übergeben werden. Beim Sturz des Baumes wurde ein Zaun sowie ein Pkw beschädigt. Es wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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